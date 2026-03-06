Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Драники Расписание сеансов Драники, 2025 в Белгороде 6 марта 2026

Расписание сеансов Драники, 6 марта 2026 в Белгороде

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 6 Завтра 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Драники»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Белгород, просп. Богдана Хмельницкого, 137т
2D
10:25 от 350 ₽
Синема Стар Белгород г. Белгород, ул. Б. Хмельницкого, 164, ТРЦ «Рио», 2-й этаж
2D
11:30 от 250 ₽
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Горничная
2025, США, триллер
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
