Фильмы
Драники
Расписание сеансов Драники, 2025 в Белгороде
4 марта 2026
Расписание сеансов Драники, 4 марта 2026 в Белгороде
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Завтра
1
пн
2
вт
3
ср
4
чт
5
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Драники»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Белгород, просп. Богдана Хмельницкого, 137т
2D
11:00
от 350 ₽
12:55
от 450 ₽
14:50
от 450 ₽
Русич
г. Белгород, просп. Ватутина, 8
2D
11:35
от 280 ₽
15:25
от 370 ₽
Синема Стар Белгород
г. Белгород, ул. Б. Хмельницкого, 164, ТРЦ «Рио», 2-й этаж
2D
10:20
от 250 ₽
12:20
от 300 ₽
