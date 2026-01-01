Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Красавица, 2 марта 2026 в Белгороде

ГРИННФИЛЬМ г. Белгород, просп. Богдана Хмельницкого, 137т
2D
10:20 от 350 ₽ 12:35 от 450 ₽ 14:45 от 450 ₽ 17:10 от 500 ₽ 19:20 от 500 ₽
Русич г. Белгород, просп. Ватутина, 8
2D
11:10 от 280 ₽
Синема Стар Белгород г. Белгород, ул. Б. Хмельницкого, 164, ТРЦ «Рио», 2-й этаж
2D
11:40 от 250 ₽ 17:40 от 350 ₽
