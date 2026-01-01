Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Красавица
Красавица, 2026 в Белгороде
1 марта 2026
Красавица, 1 марта 2026 в Белгороде
Красавица
ГРИННФИЛЬМ
г. Белгород, просп. Богдана Хмельницкого, 137т
2D
10:20
от 350 ₽
12:35
от 450 ₽
14:45
от 450 ₽
17:10
от 500 ₽
19:20
от 500 ₽
Русич
г. Белгород, просп. Ватутина, 8
2D
11:10
от 280 ₽
Синема Стар Белгород
г. Белгород, ул. Б. Хмельницкого, 164, ТРЦ «Рио», 2-й этаж
2D
11:40
от 260 ₽
17:40
от 400 ₽
