Фильмы
Твое сердце будет разбито
Расписание сеансов Твое сердце будет разбито, 2026 в Белгороде
27 марта 2026
Расписание сеансов Твое сердце будет разбито, 27 марта 2026 в Белгороде
О фильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Персоны
Постеры
Трейлеры
чт
26
пт
27
сб
28
вс
29
Синема Парк
г. Белгород, ул. Щорса, 64, ТРК «Сити-Молл Белгородский»
2D
11:30
от 340 ₽
14:00
от 380 ₽
16:30
от 380 ₽
19:00
от 430 ₽
21:30
от 430 ₽
