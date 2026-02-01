Оповещения от Киноафиши
«Наследник»
Киноафиша Фильмы Король и Шут. Навсегда Расписание сеансов Король и Шут. Навсегда, 2026 в Белгороде 3 марта 2026

Расписание сеансов Король и Шут. Навсегда, 3 марта 2026 в Белгороде

Завтра 27 сб 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
ГРИННФИЛЬМ г. Белгород, просп. Богдана Хмельницкого, 137т
2D
12:05 от 450 ₽ 15:00 от 450 ₽ 19:20 от 500 ₽ 21:50 от 500 ₽
Русич г. Белгород, просп. Ватутина, 8
2D
15:20 от 370 ₽ 21:45 от 450 ₽
Синема Стар Белгород г. Белгород, ул. Б. Хмельницкого, 164, ТРЦ «Рио», 2-й этаж
2D
14:20 от 200 ₽ 19:20 от 200 ₽
