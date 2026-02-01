Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Король и Шут. Навсегда
Расписание сеансов Король и Шут. Навсегда, 2026 в Белгороде
3 марта 2026
Расписание сеансов Король и Шут. Навсегда, 3 марта 2026 в Белгороде
Вся информация о фильме
ГРИННФИЛЬМ
г. Белгород, просп. Богдана Хмельницкого, 137т
2D
12:05
от 450 ₽
15:00
от 450 ₽
19:20
от 500 ₽
21:50
от 500 ₽
Русич
г. Белгород, просп. Ватутина, 8
2D
15:20
от 370 ₽
21:45
от 450 ₽
Синема Стар Белгород
г. Белгород, ул. Б. Хмельницкого, 164, ТРЦ «Рио», 2-й этаж
2D
14:20
от 200 ₽
19:20
от 200 ₽
