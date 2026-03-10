Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Горничная
Расписание сеансов Горничная, 2025 в Белгороде
11 марта 2026
Расписание сеансов Горничная, 11 марта 2026 в Белгороде
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Места съёмок
Факты
Вопросы и ответы
Сегодня
10
Завтра
11
чт
12
пт
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Русич
г. Белгород, просп. Ватутина, 8
2D
18:20
от 370 ₽
Синема Парк
г. Белгород, ул. Щорса, 64, ТРК «Сити-Молл Белгородский»
2D
22:15
от 560 ₽
