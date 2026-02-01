Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Горничная Расписание сеансов Горничная, 2025 в Белгороде 4 марта 2026

Расписание сеансов Горничная, 4 марта 2026 в Белгороде

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 27 сб 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Горничная»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Белгород, просп. Богдана Хмельницкого, 137т
2D
19:05 от 500 ₽
Русич г. Белгород, просп. Ватутина, 8
2D
20:25 от 370 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
