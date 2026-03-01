Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Сказка о царе Салтане
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Белгороде
14 марта 2026
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 14 марта 2026 в Белгороде
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Завтра
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Сказка о царе Салтане»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Белгород, просп. Богдана Хмельницкого, 137т
2D
12:20
от 450 ₽
19:25
от 500 ₽
Русич
г. Белгород, просп. Ватутина, 8
2D
11:00
от 330 ₽
15:00
от 450 ₽
19:00
от 450 ₽
Синема Парк
г. Белгород, ул. Щорса, 64, ТРК «Сити-Молл Белгородский»
2D
10:15
от 600 ₽
11:15
от 370 ₽
12:35
от 600 ₽
13:35
от 400 ₽
14:55
от 600 ₽
15:55
от 400 ₽
17:15
от 600 ₽
18:15
от 440 ₽
19:35
от 600 ₽
Синема Стар Белгород
г. Белгород, ул. Б. Хмельницкого, 164, ТРЦ «Рио», 2-й этаж
2D
11:20
от 260 ₽
13:40
от 350 ₽
