Киноафиша Фильмы Сказка о царе Салтане Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Белгороде 14 марта 2026

Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 14 марта 2026 в Белгороде

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Сказка о царе Салтане»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Белгород, просп. Богдана Хмельницкого, 137т
2D
12:20 от 450 ₽ 19:25 от 500 ₽
Русич г. Белгород, просп. Ватутина, 8
2D
11:00 от 330 ₽ 15:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽
Синема Парк г. Белгород, ул. Щорса, 64, ТРК «Сити-Молл Белгородский»
2D
10:15 от 600 ₽ 11:15 от 370 ₽ 12:35 от 600 ₽ 13:35 от 400 ₽ 14:55 от 600 ₽ 15:55 от 400 ₽ 17:15 от 600 ₽ 18:15 от 440 ₽ 19:35 от 600 ₽
Синема Стар Белгород г. Белгород, ул. Б. Хмельницкого, 164, ТРЦ «Рио», 2-й этаж
2D
11:20 от 260 ₽ 13:40 от 350 ₽
