Один из России, второй из Японии, третий из Канады: 3 детектива, которые легко «съедаются» за вечер

«Даже "Тайны следствия" не такие интересные стали, как "Первый отдел"»: зрители обсуждают Брагина и Шибанова, но вспоминают Семенова

Где снимали «Резервацию»: снег настоящий, а ощущение изоляции — пугающе реальное

Шерлок, Локи и Люпин: над этим «пропагандистским» фильмом о войне рыдают даже россияне (и стыдятся своих слез)

Шибанов из «Первого отдела» + Фома из «Невского» = крутой детектив с оценкой 7.8: включайте, если упустили

Режиссер американского «Винни Пуха» описал советский мульт про мишку 7 словами – Хитрук не поверил ушам

«Метафора нашей жизни»: иностранцы нашли в названии советского хита «Берегись автомобиля» скрытый смысл

Вместе с «Первым отделом» на НТВ вернулся забытый хит: мини-сериал с рейтингом 7.9 — повод не выключать телевизор до поздней ночи

«Плохо абсолютно все»: французы посмотрели «Три мушкетера» и камня на камне не оставили от народной классики

«Еще сезонов на 20»: «Первый отдел» превратится в очередные «Тайны следствия»? Новый сезон точно не станет не последним