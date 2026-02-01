Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Сказка о царе Салтане
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Белгороде
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Белгороде
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вопросы и ответы
ГРИННФИЛЬМ
г. Белгород, просп. Богдана Хмельницкого, 137т
2D
10:10
от 350 ₽
12:25
от 450 ₽
14:50
от 450 ₽
17:00
от 500 ₽
19:25
от 500 ₽
Русич
г. Белгород, просп. Ватутина, 8
2D
11:00
от 330 ₽
13:05
от 450 ₽
15:10
от 450 ₽
17:20
от 450 ₽
19:35
от 450 ₽
Синема Стар Белгород
г. Белгород, ул. Б. Хмельницкого, 164, ТРЦ «Рио», 2-й этаж
2D
10:40
от 250 ₽
13:00
от 340 ₽
15:20
от 340 ₽
