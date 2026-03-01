Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы К себе нежно Расписание сеансов К себе нежно, 2026 в Белгороде 10 марта 2026

Расписание сеансов К себе нежно, 10 марта 2026 в Белгороде

Русич г. Белгород, просп. Ватутина, 8
2D
11:10 от 280 ₽ 15:00 от 370 ₽
Синема Стар Белгород г. Белгород, ул. Б. Хмельницкого, 164, ТРЦ «Рио», 2-й этаж
2D
15:10 от 200 ₽ 19:00 от 200 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
