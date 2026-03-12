Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Новая тёща Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Белгороде 14 марта 2026

Расписание сеансов Новая тёща, 14 марта 2026 в Белгороде

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 12 Завтра 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Новая тёща»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Белгород, просп. Богдана Хмельницкого, 137т
2D
10:30 от 350 ₽ 12:40 от 450 ₽ 14:40 от 450 ₽ 16:50 от 450 ₽ 18:25 от 500 ₽ 19:25 от 500 ₽ 20:50 от 500 ₽ 22:05 от 500 ₽
Русич г. Белгород, просп. Ватутина, 8
2D
11:30 от 280 ₽ 17:05 от 370 ₽ 20:55 от 370 ₽
Синема Парк г. Белгород, ул. Щорса, 64, ТРК «Сити-Молл Белгородский»
2D
11:45 от 370 ₽ 16:00 от 400 ₽ 18:10 от 440 ₽ 20:20 от 440 ₽ 23:50 от 440 ₽
Синема Стар Белгород г. Белгород, ул. Б. Хмельницкого, 164, ТРЦ «Рио», 2-й этаж
2D
16:00 от 350 ₽ 20:00 от 400 ₽
