Фильмы
Новая тёща
Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Белгороде
13 марта 2026
Расписание сеансов Новая тёща, 13 марта 2026 в Белгороде
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Сегодня
12
Завтра
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Новая тёща»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Белгород, просп. Богдана Хмельницкого, 137т
2D
10:30
от 350 ₽
12:40
от 450 ₽
14:40
от 450 ₽
16:50
от 450 ₽
18:25
от 500 ₽
19:25
от 500 ₽
20:50
от 500 ₽
22:05
от 500 ₽
Русич
г. Белгород, просп. Ватутина, 8
2D
11:30
от 280 ₽
17:05
от 370 ₽
20:55
от 370 ₽
Синема Парк
г. Белгород, ул. Щорса, 64, ТРК «Сити-Молл Белгородский»
2D
12:25
от 420 ₽
16:40
от 420 ₽
18:50
от 470 ₽
21:00
от 470 ₽
23:50
от 470 ₽
Синема Стар Белгород
г. Белгород, ул. Б. Хмельницкого, 164, ТРЦ «Рио», 2-й этаж
2D
16:00
от 340 ₽
20:00
от 400 ₽
