Киноафиша Фильмы Новая тёща Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Белгороде 13 марта 2026

Расписание сеансов Новая тёща, 13 марта 2026 в Белгороде

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 12 Завтра 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Новая тёща»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Белгород, просп. Богдана Хмельницкого, 137т
2D
10:30 от 350 ₽ 12:40 от 450 ₽ 14:40 от 450 ₽ 16:50 от 450 ₽ 18:25 от 500 ₽ 19:25 от 500 ₽ 20:50 от 500 ₽ 22:05 от 500 ₽
Русич г. Белгород, просп. Ватутина, 8
2D
11:30 от 280 ₽ 17:05 от 370 ₽ 20:55 от 370 ₽
Синема Парк г. Белгород, ул. Щорса, 64, ТРК «Сити-Молл Белгородский»
2D
12:25 от 420 ₽ 16:40 от 420 ₽ 18:50 от 470 ₽ 21:00 от 470 ₽ 23:50 от 470 ₽
Синема Стар Белгород г. Белгород, ул. Б. Хмельницкого, 164, ТРЦ «Рио», 2-й этаж
2D
16:00 от 340 ₽ 20:00 от 400 ₽
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Жемчуг
Жемчуг
2025, Россия, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Прыгуны
Прыгуны
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
