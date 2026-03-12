Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Частная жизнь»
1
Фильмы
Новая тёща
Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Белгороде
12 марта 2026
Расписание сеансов Новая тёща, 12 марта 2026 в Белгороде
Вся информация о фильме
Сегодня
12
Завтра
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Синема Парк
г. Белгород, ул. Щорса, 64, ТРК «Сити-Молл Белгородский»
2D
23:50
от 470 ₽
