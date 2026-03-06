Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Новая тёща Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Белгороде 9 марта 2026

Расписание сеансов Новая тёща, 9 марта 2026 в Белгороде

ГРИННФИЛЬМ г. Белгород, просп. Богдана Хмельницкого, 137т
2D
12:15 от 450 ₽ 12:40 от 450 ₽ 14:25 от 450 ₽ 14:50 от 450 ₽ 16:55 от 450 ₽ 19:00 от 500 ₽ 19:30 от 500 ₽ 21:40 от 500 ₽ 22:10 от 500 ₽
Русич г. Белгород, просп. Ватутина, 8
2D
11:20 от 280 ₽ 13:15 от 370 ₽ 14:50 от 370 ₽ 16:35 от 370 ₽ 20:50 от 370 ₽
Синема Парк г. Белгород, ул. Щорса, 64, ТРК «Сити-Молл Белгородский»
2D
10:30 от 370 ₽ 12:40 от 400 ₽ 14:50 от 400 ₽ 17:00 от 480 ₽ 19:10 от 480 ₽ 21:20 от 480 ₽
Синема Стар Белгород г. Белгород, ул. Б. Хмельницкого, 164, ТРЦ «Рио», 2-й этаж
2D
13:00 от 350 ₽ 18:00 от 400 ₽ 20:00 от 400 ₽
