Фильмы
Гуантанамера
Расписание сеансов Гуантанамера, 2025 в Белгороде
27 февраля 2026
Расписание сеансов Гуантанамера, 27 февраля 2026 в Белгороде
Завтра
27
сб
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
ГРИННФИЛЬМ
г. Белгород, просп. Богдана Хмельницкого, 137т
2D
10:30
от 350 ₽
16:55
от 450 ₽
Синема Стар Белгород
г. Белгород, ул. Б. Хмельницкого, 164, ТРЦ «Рио», 2-й этаж
2D
11:00
от 250 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
