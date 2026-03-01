Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Жемчуг
Жемчуг
13 марта 2026
Расписание сеансов Жемчуг, 13 марта 2026 в Белгороде
2D
10:15
от 350 ₽
12:50
от 450 ₽
14:55
от 450 ₽
Русич
г. Белгород, просп. Ватутина, 8
2D
13:25
от 370 ₽
16:35
от 370 ₽
Синема Стар Белгород
г. Белгород, ул. Б. Хмельницкого, 164, ТРЦ «Рио», 2-й этаж
2D
12:50
от 340 ₽
17:10
от 400 ₽
