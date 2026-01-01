Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Моя собака - космонавт Расписание сеансов Моя собака - космонавт, 2026 в Белгороде 5 апреля 2026

Расписание сеансов Моя собака - космонавт, 5 апреля 2026 в Белгороде

Вся информация о фильме
вс 5 чт 9 пт 10 сб 11 вс 12
Как купить билеты на сеанс фильма «Моя собака - космонавт»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Парк г. Белгород, ул. Щорса, 64, ТРК «Сити-Молл Белгородский»
2D
15:00 от 500 ₽
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Жемчуг
2025, Россия, драма
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Прыгуны
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Марсупилами. Пушистый круиз
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
