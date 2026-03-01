Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Возвращение в Сайлент Хилл Расписание сеансов Возвращение в Сайлент Хилл, 2026 в Белгороде 4 марта 2026

Расписание сеансов Возвращение в Сайлент Хилл, 4 марта 2026 в Белгороде

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Возвращение в Сайлент Хилл»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Русич г. Белгород, просп. Ватутина, 8
2D
20:45 от 370 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Неожиданный дуэт НТВ: Вера Брагина из «Первого отдела» и Фома из «Невского» сошлись в «Подсудимом» — и тут история про следователя
Вышли сразу 7 серий: «Наш спецназ-4» стартовал на Пятом канале 1 марта — говорят, что по вайбу похож на «Первый отдел»
В Турции такого не было: 2-й сезон «Постучись в мою дверь в Москве» оскандалился еще до начала
Шерлок, Локи и Люпин: над этим «пропагандистским» фильмом о войне рыдают даже россияне (и стыдятся своих слез)
Шибанов из «Первого отдела» + Фома из «Невского» = крутой детектив с оценкой 7.8: включайте, если упустили
Забытый сериал с Безруковым вышел раньше хита Netflix, но потерялся за «Братом 2»: «Мог стать российским “Черным зеркалом”»
Режиссер американского «Винни Пуха» описал советский мульт про мишку 7 словами – Хитрук не поверил ушам
Драка с дикарями, вырезанное сердце: «Бриллиантовая рука» в версии Зака Снайдера превратилась в супергеройский боевик (фото)
«Еще сезонов на 20»: «Первый отдел» превратится в очередные «Тайны следствия»? Новый сезон точно не станет не последним
Вместе с «Первым отделом» на НТВ вернулся забытый хит: мини-сериал с рейтингом 7.9 — повод не выключать телевизор до поздней ночи
«Плохо абсолютно все»: французы посмотрели «Три мушкетера» и камня на камне не оставили от народной классики
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше