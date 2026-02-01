Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Аватар: Пламя и пепел Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Белгороде 28 февраля 2026

Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 28 февраля 2026 в Белгороде

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Белгород, просп. Богдана Хмельницкого, 137т
2D
14:45 от 550 ₽
Синема Стар Белгород г. Белгород, ул. Б. Хмельницкого, 164, ТРЦ «Рио», 2-й этаж
2D
16:00 от 350 ₽
