Фильмы
Аватар: Пламя и пепел
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Белгороде
28 февраля 2026
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 28 февраля 2026 в Белгороде
О фильме
Завтра
27
сб
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
г. Белгород, просп. Богдана Хмельницкого, 137т
2D
14:45
от 550 ₽
Синема Стар Белгород
г. Белгород, ул. Б. Хмельницкого, 164, ТРЦ «Рио», 2-й этаж
2D
16:00
от 350 ₽
