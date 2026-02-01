Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Белгород, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Аватар: Пламя и пепел
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Белгороде
27 февраля 2026
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 27 февраля 2026 в Белгороде
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Факты
Вся информация о фильме
Завтра
27
сб
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Аватар: Пламя и пепел»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Белгород, просп. Богдана Хмельницкого, 137т
2D
14:45
от 550 ₽
Синема Стар Белгород
г. Белгород, ул. Б. Хмельницкого, 164, ТРЦ «Рио», 2-й этаж
2D
16:00
от 340 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
У Хюррем было 5 детей от Сулеймана: заметили ли вы, кто меньше всего любил свою мать?
«Настоящая легенда для всего Советского Союза» — так говорят о Батьке Минае: мальчик из «Иди и смотри» вырос и снова отправляется на войну
Шеф в «Бриллиантовой руке» — на самом деле агент КГБ? Эта теория переворачивает весь смысл комедии
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667