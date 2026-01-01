Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Убийство священного оленя
Расписание сеансов Убийство священного оленя, 2017 в Белгороде
Расписание сеансов Убийство священного оленя, 2017 в Белгороде
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Киноляпы
Вопросы и ответы
вс
22
Как купить билеты на сеанс фильма «Убийство священного оленя»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Синема Парк
г. Белгород, ул. Щорса, 64, ТРК «Сити-Молл Белгородский»
2D, SUB
18:00
от 540 ₽
