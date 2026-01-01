Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Колония» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Африка Расписание сеансов Африка, 2021 в Батайске

Расписание сеансов Африка, 2021 в Батайске

Вся информация о фильме
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Зверолюция
Зверолюция
2026, Испания, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Китайцев и немцев брать не нужно: запомните самые надежные марки авто — проезжают по 400 000 км
Почти все совершают эту ошибку с микроволновкой: одна кнопка, которая портит ваш ужин
Пожелтевшие подушки спасаю за 15 минут без стиралки: 2 копеечных ингредиента сделают их белыми как в отеле
3 детектива понравились мне не меньше «Первого отдела»: в №2 играет Фома из «Невского»
Ко мне, Мухтар! Только выросшие в СССР угадают фильмы по котам и собакам: проверьте, насколько хорошо помните советское кино (тест)
Тут вам и Марат, и Пальто: этот российский сериал подозрительно похож на «Слово пацана» — вот только он вышел раньше
5 фильмов СССР задают летнее настроение до сих пор: сможете узнать их по кадрам в тесте?
Фильмы Диснея, конечно, отличные, но у Толкина вызывали отвращение: навсегда запретил снимать ему «Властелина»
«Игра престолов» нервно курит в сторонке: START, Wink и Okko готовят сразу 3 необычных российских сериала — №2 жду ради Янковского
«Атмосфера "Экзорциста", жестокость "Зелёной комнаты" и безысходность "Реинкарнации"»: у этого хоррора неспроста 96% свежести на RT — жуткий до мурашек
В «Д'Артаньяне и трех мушкетерах» 47 лет не замечали ляп: все смотрели на гасконца, а надо было на коня
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше