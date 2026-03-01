Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Арт-лекторий: Хильма аф Клинт: За гранью видимого Расписание сеансов Арт-лекторий: Хильма аф Клинт: За гранью видимого, 2019 в Барнауле

Расписание сеансов Арт-лекторий: Хильма аф Клинт: За гранью видимого, 2019 в Барнауле

Билеты
Вся информация о фильме
ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Арт-лекторий: Хильма аф Клинт: За гранью видимого»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Галактика г. Барнаул, просп. Строителей, 117, ТРЦ «Galaxy» («Галактика»)
2D
19:00 от 450 ₽
