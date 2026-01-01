Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Надежда»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Барнаул, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Монахиня из Борли. Возвращение
Расписание Монахиня из Борли. Возвращение (2025) в Барнауле на сегодня
Расписание Монахиня из Борли. Возвращение (2025) в Барнауле на сегодня
Монахиня из Борли. Возвращение
Мистический хоррор об английском особняке, который стал обителью призраков
ужасы, детектив
2025 / Великобритания
Смотреть трейлер
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-паук: Новый день
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Бегущая
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Лунтик. Обратная сторона луны
Отзывы
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Мой папа - медведь 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Мятеж
Отзывы
2026, США, боевик, триллер, криминал
Не по-детски
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Смешарики сквозь вселенные
Отзывы
2026, Россия, фантастика, приключения
Миа и монстры
Отзывы
2026, Австрия / Германия / Испания, приключения, анимация, комедия
Сыграть в ящик
Отзывы
2026, Испания / США, триллер, криминал, боевик
Алмаз «Сердце Персии»
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный, приключения, криминал
Узнала секрет корейского отопления без единой батареи — захотела себе так же: даже лютые морозы им нипочем
С приходом сентября пачками скупаю на Ozon турецкий чай: стоит заварить покрепче — и кухня превращается в чайную Стамбула
Скупаю осенью бахилы пачками, тащу в дом и на дачу: на ноги не надеваю, зато использую 7 другими способами
Роль в «Семнадцати мгновениях весны» оказалась пророческой — актер повторил тот же печальный путь, вплоть до трагического финала
Продолжение «Кортика» и «Бронзовой птицы» видели единицы – и зря: детектив с Евстигнеевым идеален для просмотра в начале сентября
«Худшее фэнтези пятилетки» вышло в цифре и не опозорилось: у «странной дичи» с Джаредом Лето — 1 000 000 000+ просмотров
«Поднятие уровня в одиночку» внезапно вернулось месяц назад, а вы и не заметили: «И вот этот мусор – вместо 3 сезона?!»
Завидуй, HBO и Netflix: у 4 Sci-Fi-сериалов Apple TV каждая серия – шедевр (№1 – «Разделение», а кто еще?)
«Тесты сложные над городом кружатся…»: 5 советских фильмов с самым осенним настроением – угадаете каждый по кадру?
Семенов и Шибрагины глотают пыль: три лучших российских детектива пятилетки выбрали на IMDb – у всех рейтинг 7,2+
Без подсказки бабушки этот кино-тест не пройти: как много фильмов СССР вспомните по одной мелкой детали?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить