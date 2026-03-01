Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Убежище Расписание сеансов Убежище, 2026 в Барнауле 4 марта 2026

Расписание сеансов Убежище, 4 марта 2026 в Барнауле

Pioneer Cinema г. Барнаул, просп. Ленина, 102в, ТРЦ «Пионер», 4 этаж
2D
16:45 от 420 ₽
Арена г. Барнаул, Павловский тракт, 188, ТРЦ «Арена»
2D
20:55 от 450 ₽
Галактика г. Барнаул, просп. Строителей, 117, ТРЦ «Galaxy» («Галактика»)
2D
22:25 от 420 ₽
