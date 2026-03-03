Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы GOAT: Мечтай по крупному Расписание сеансов GOAT: Мечтай по крупному, 2026 в Барнауле 4 марта 2026

Расписание сеансов GOAT: Мечтай по крупному, 4 марта 2026 в Барнауле

Арена г. Барнаул, Павловский тракт, 188, ТРЦ «Арена»
2D
13:15 от 380 ₽ 15:15 от 400 ₽ 17:15 от 420 ₽
Галактика г. Барнаул, просп. Строителей, 117, ТРЦ «Galaxy» («Галактика»)
2D
12:35 от 380 ₽ 14:30 от 400 ₽ 16:25 от 420 ₽ 18:20 от 450 ₽
Огни г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 219б, ТРЦ «Огни»
2D
12:15 от 380 ₽ 14:10 от 400 ₽ 16:05 от 420 ₽
