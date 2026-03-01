Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Драники Расписание сеансов Драники, 2025 в Барнауле

FORMULA г. Барнаул, ул. Балтийская, 16, ТРЦ «Праздничный»
2D
10:20 от 330 ₽ 12:00 от 380 ₽ 13:40 от 380 ₽
Pioneer Cinema г. Барнаул, просп. Ленина, 102в, ТРЦ «Пионер», 4 этаж
2D
10:20 от 350 ₽ 10:50 от 800 ₽ 14:25 от 400 ₽ 17:00 от 450 ₽ 20:40 от 800 ₽
Арена г. Барнаул, Павловский тракт, 188, ТРЦ «Арена»
2D
12:35 от 380 ₽ 13:45 от 380 ₽ 16:20 от 420 ₽ 17:30 от 450 ₽
Галактика г. Барнаул, просп. Строителей, 117, ТРЦ «Galaxy» («Галактика»)
2D
12:15 от 380 ₽ 14:00 от 400 ₽ 16:15 от 420 ₽
Европа г. Барнаул, Павловский тракт, 251в, ТРЦ «Европа», 2 этаж
2D
12:30 от 380 ₽
Мир г. Барнаул, пл. Победы, 1
2D
14:45 от 350 ₽
Огни г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 219б, ТРЦ «Огни»
2D
12:15 от 380 ₽ 16:20 от 420 ₽
