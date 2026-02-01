Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Красавица
Расписание сеансов Красавица, 2026 в Барнауле
Расписание сеансов Красавица, 2026 в Барнауле
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Завтра
27
сб
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Красавица»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
FORMULA
г. Барнаул, ул. Балтийская, 16, ТРЦ «Праздничный»
2D
12:00
от 380 ₽
14:00
от 400 ₽
Pioneer Cinema
г. Барнаул, просп. Ленина, 102в, ТРЦ «Пионер», 4 этаж
2D
10:00
от 350 ₽
10:30
от 800 ₽
12:40
от 800 ₽
14:30
от 450 ₽
Арена
г. Барнаул, Павловский тракт, 188, ТРЦ «Арена»
2D
12:45
от 380 ₽
15:40
от 400 ₽
16:45
от 420 ₽
19:40
от 450 ₽
Галактика
г. Барнаул, просп. Строителей, 117, ТРЦ «Galaxy» («Галактика»)
2D
13:15
от 380 ₽
15:20
от 400 ₽
18:35
от 450 ₽
20:00
от 450 ₽
Европа
г. Барнаул, Павловский тракт, 251в, ТРЦ «Европа», 2 этаж
2D
12:30
от 380 ₽
14:35
от 400 ₽
19:00
от 440 ₽
Мир
г. Барнаул, пл. Победы, 1
2D
14:15
от 350 ₽
18:15
от 390 ₽
Огни
г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 219б, ТРЦ «Огни»
2D
12:05
от 380 ₽
16:05
от 420 ₽
19:30
от 440 ₽
