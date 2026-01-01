Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Король и Шут. Навсегда Расписание сеансов Король и Шут. Навсегда, 2026 в Барнауле 1 марта 2026

Расписание сеансов Король и Шут. Навсегда, 1 марта 2026 в Барнауле

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Король и Шут. Навсегда»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
FORMULA г. Барнаул, ул. Балтийская, 16, ТРЦ «Праздничный»
2D
16:00 от 450 ₽ 18:10 от 450 ₽ 20:20 от 450 ₽
Pioneer Cinema г. Барнаул, просп. Ленина, 102в, ТРЦ «Пионер», 4 этаж
2D
17:45 от 450 ₽ 20:10 от 450 ₽ 22:00 от 800 ₽ 22:30 от 420 ₽
Арена г. Барнаул, Павловский тракт, 188, ТРЦ «Арена»
2D
12:25 от 1000 ₽ 19:10 от 450 ₽ 21:35 от 1000 ₽
Галактика г. Барнаул, просп. Строителей, 117, ТРЦ «Galaxy» («Галактика»)
2D
18:35 от 450 ₽ 22:30 от 430 ₽
Европа г. Барнаул, Павловский тракт, 251в, ТРЦ «Европа», 2 этаж
2D
16:35 от 440 ₽
Мир г. Барнаул, пл. Победы, 1
2D
21:15 от 380 ₽
Огни г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 219б, ТРЦ «Огни»
2D
13:20 от 440 ₽ 21:00 от 440 ₽
