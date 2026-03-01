Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Наследник, 2025 в Барнауле 11 марта 2026

Расписание сеансов Наследник, 11 марта 2026 в Барнауле

Завтра 11 чт 12 пт 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
FORMULA г. Барнаул, ул. Балтийская, 16, ТРЦ «Праздничный»
2D
19:35 от 450 ₽ 20:50 от 450 ₽ 21:35 от 450 ₽
Pioneer Cinema г. Барнаул, просп. Ленина, 102в, ТРЦ «Пионер», 4 этаж
2D
16:45 от 420 ₽ 21:20 от 800 ₽ 22:00 от 420 ₽ 22:30 от 800 ₽
Арена г. Барнаул, Павловский тракт, 188, ТРЦ «Арена»
2D
16:40 от 420 ₽ 18:40 от 1000 ₽ 20:40 от 450 ₽
Галактика г. Барнаул, просп. Строителей, 117, ТРЦ «Galaxy» («Галактика»)
2D
16:00 от 420 ₽ 19:45 от 450 ₽ 21:50 от 450 ₽
Огни г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 219б, ТРЦ «Огни»
2D
17:45 от 440 ₽ 20:45 от 440 ₽
