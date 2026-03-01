Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Наследник
Расписание сеансов Наследник, 2025 в Барнауле
11 марта 2026
Расписание сеансов Наследник, 11 марта 2026 в Барнауле
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Факты
Вся информация о фильме
Завтра
11
чт
12
пт
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Наследник»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
FORMULA
г. Барнаул, ул. Балтийская, 16, ТРЦ «Праздничный»
2D
19:35
от 450 ₽
20:50
от 450 ₽
21:35
от 450 ₽
Pioneer Cinema
г. Барнаул, просп. Ленина, 102в, ТРЦ «Пионер», 4 этаж
2D
16:45
от 420 ₽
21:20
от 800 ₽
22:00
от 420 ₽
22:30
от 800 ₽
Арена
г. Барнаул, Павловский тракт, 188, ТРЦ «Арена»
2D
16:40
от 420 ₽
18:40
от 1000 ₽
20:40
от 450 ₽
Галактика
г. Барнаул, просп. Строителей, 117, ТРЦ «Galaxy» («Галактика»)
2D
16:00
от 420 ₽
19:45
от 450 ₽
21:50
от 450 ₽
Огни
г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 219б, ТРЦ «Огни»
2D
17:45
от 440 ₽
20:45
от 440 ₽
Уже досмотрели «Первый отдел 5»? Взгляните, как бы выглядел сериал в Голливуде – ИИ уже нашел замену Брагину и другим (фото)
