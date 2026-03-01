Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Сказка о царе Салтане Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Барнауле 11 марта 2026

Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 11 марта 2026 в Барнауле

FORMULA г. Барнаул, ул. Балтийская, 16, ТРЦ «Праздничный»
2D
12:30 от 380 ₽ 14:35 от 400 ₽ 16:40 от 420 ₽
Pioneer Cinema г. Барнаул, просп. Ленина, 102в, ТРЦ «Пионер», 4 этаж
2D
11:30 от 350 ₽
Арена г. Барнаул, Павловский тракт, 188, ТРЦ «Арена»
2D
13:45 от 380 ₽ 16:00 от 420 ₽ 18:15 от 450 ₽
Галактика г. Барнаул, просп. Строителей, 117, ТРЦ «Galaxy» («Галактика»)
2D
13:35 от 380 ₽ 18:00 от 450 ₽
Европа г. Барнаул, Павловский тракт, 251в, ТРЦ «Европа», 2 этаж
2D
10:35 от 320 ₽ 14:55 от 400 ₽
Мир г. Барнаул, пл. Победы, 1
2D
12:30 от 300 ₽ 14:45 от 350 ₽
Огни г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 219б, ТРЦ «Огни»
2D
12:45 от 380 ₽ 16:00 от 420 ₽
