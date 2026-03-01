Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Сказка о царе Салтане
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Барнауле
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Барнауле
FORMULA
г. Барнаул, ул. Балтийская, 16, ТРЦ «Праздничный»
2D
10:10
от 330 ₽
12:15
от 380 ₽
14:25
от 400 ₽
16:35
от 420 ₽
18:45
от 450 ₽
Pioneer Cinema
г. Барнаул, просп. Ленина, 102в, ТРЦ «Пионер», 4 этаж
2D
10:40
от 350 ₽
11:25
от 350 ₽
13:00
от 380 ₽
15:10
от 800 ₽
Арена
г. Барнаул, Павловский тракт, 188, ТРЦ «Арена»
2D
11:55
от 350 ₽
14:10
от 400 ₽
16:25
от 420 ₽
18:40
от 450 ₽
Галактика
г. Барнаул, просп. Строителей, 117, ТРЦ «Galaxy» («Галактика»)
2D
12:10
от 380 ₽
14:25
от 400 ₽
16:40
от 420 ₽
18:10
от 450 ₽
19:30
от 450 ₽
Европа
г. Барнаул, Павловский тракт, 251в, ТРЦ «Европа», 2 этаж
2D
12:15
от 380 ₽
15:00
от 400 ₽
17:45
от 440 ₽
Мир
г. Барнаул, пл. Победы, 1
2D
13:00
от 320 ₽
16:00
от 350 ₽
18:35
от 380 ₽
Огни
г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 219б, ТРЦ «Огни»
2D
12:20
от 380 ₽
14:35
от 400 ₽
16:50
от 420 ₽
19:05
от 440 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Неожиданный дуэт НТВ: Вера Брагина из «Первого отдела» и Фома из «Невского» сошлись в «Подсудимом» — и тут история про следователя
В сторону «Грозовой перевал»: о токсичных отношениях есть другая лента — Кира Найтли в ней удивительно хороша
Один из России, второй из Японии, третий из Канады: 3 детектива, которые легко «съедаются» за вечер
Рязанов и Раневская считали эту актрису самой талантливой в СССР: россияне ее прозвали «нудной, скучной и неинтересной»
Вместе с «Первым отделом» на НТВ вернулся забытый хит: мини-сериал с рейтингом 7.9 — повод не выключать телевизор до поздней ночи
Шерлок, Локи и Люпин: над этим «пропагандистским» фильмом о войне рыдают даже россияне (и стыдятся своих слез)
«Плохо абсолютно все»: французы посмотрели «Три мушкетера» и камня на камне не оставили от народной классики
Забытый сериал с Безруковым вышел раньше хита Netflix, но потерялся за «Братом 2»: «Мог стать российским “Черным зеркалом”»
Полежайкин был одним из самых любимых героев — но в новых «Папиных дочках» его нет: и вот официальная причина
«Еще сезонов на 20»: «Первый отдел» превратится в очередные «Тайны следствия»? Новый сезон точно не станет не последним
Шибанов из «Первого отдела» + Фома из «Невского» = крутой детектив с оценкой 7.8: включайте, если упустили
