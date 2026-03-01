Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Барнауле

Завтра 3 ср 4 чт 5 пт 6
FORMULA г. Барнаул, ул. Балтийская, 16, ТРЦ «Праздничный»
2D
10:10 от 330 ₽ 12:15 от 380 ₽ 14:25 от 400 ₽ 16:35 от 420 ₽ 18:45 от 450 ₽
Pioneer Cinema г. Барнаул, просп. Ленина, 102в, ТРЦ «Пионер», 4 этаж
2D
10:40 от 350 ₽ 11:25 от 350 ₽ 13:00 от 380 ₽ 15:10 от 800 ₽
Арена г. Барнаул, Павловский тракт, 188, ТРЦ «Арена»
2D
11:55 от 350 ₽ 14:10 от 400 ₽ 16:25 от 420 ₽ 18:40 от 450 ₽
Галактика г. Барнаул, просп. Строителей, 117, ТРЦ «Galaxy» («Галактика»)
2D
12:10 от 380 ₽ 14:25 от 400 ₽ 16:40 от 420 ₽ 18:10 от 450 ₽ 19:30 от 450 ₽
Европа г. Барнаул, Павловский тракт, 251в, ТРЦ «Европа», 2 этаж
2D
12:15 от 380 ₽ 15:00 от 400 ₽ 17:45 от 440 ₽
Мир г. Барнаул, пл. Победы, 1
2D
13:00 от 320 ₽ 16:00 от 350 ₽ 18:35 от 380 ₽
Огни г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 219б, ТРЦ «Огни»
2D
12:20 от 380 ₽ 14:35 от 400 ₽ 16:50 от 420 ₽ 19:05 от 440 ₽
