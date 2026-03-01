Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Барнауле 5 марта 2026

Расписание сеансов Новая тёща, 5 марта 2026 в Барнауле

Завтра 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
FORMULA г. Барнаул, ул. Балтийская, 16, ТРЦ «Праздничный»
2D
11:45 от 350 ₽ 13:40 от 380 ₽ 15:35 от 400 ₽ 17:30 от 420 ₽ 19:25 от 450 ₽ 21:20 от 450 ₽
Pioneer Cinema г. Барнаул, просп. Ленина, 102в, ТРЦ «Пионер», 4 этаж
2D
10:00 от 350 ₽ 10:50 от 800 ₽ 12:30 от 400 ₽ 14:00 от 800 ₽ 14:30 от 450 ₽ 14:40 от 450 ₽ 16:40 от 450 ₽ 16:50 от 400 ₽ 18:20 от 800 ₽ 20:20 от 450 ₽
Арена г. Барнаул, Павловский тракт, 188, ТРЦ «Арена»
2D
12:40 от 380 ₽ 14:30 от 1000 ₽ 15:40 от 400 ₽ 17:40 от 450 ₽ 18:50 от 1000 ₽ 19:55 от 450 ₽ 21:55 от 450 ₽
Галактика г. Барнаул, просп. Строителей, 117, ТРЦ «Galaxy» («Галактика»)
2D
12:50 от 380 ₽ 14:50 от 400 ₽ 16:50 от 420 ₽ 17:55 от 450 ₽ 18:50 от 450 ₽ 20:50 от 450 ₽ 22:50 от 420 ₽
Европа г. Барнаул, Павловский тракт, 251в, ТРЦ «Европа», 2 этаж
2D
19:05 от 440 ₽ 21:05 от 430 ₽
Мир г. Барнаул, пл. Победы, 1
2D
17:15 от 380 ₽ 19:15 от 380 ₽ 20:55 от 380 ₽
Огни г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 219б, ТРЦ «Огни»
2D
12:10 от 380 ₽ 14:10 от 400 ₽ 16:10 от 420 ₽ 19:35 от 440 ₽ 21:35 от 430 ₽
