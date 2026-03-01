Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Новая тёща
Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Барнауле
Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Барнауле
О фильме
Вся информация о фильме
FORMULA
г. Барнаул, ул. Балтийская, 16, ТРЦ «Праздничный»
2D
11:45
от 350 ₽
13:40
от 380 ₽
15:35
от 400 ₽
17:30
от 420 ₽
19:25
от 450 ₽
21:20
от 450 ₽
Pioneer Cinema
г. Барнаул, просп. Ленина, 102в, ТРЦ «Пионер», 4 этаж
2D
10:00
от 350 ₽
10:50
от 800 ₽
12:30
от 400 ₽
14:00
от 800 ₽
14:30
от 450 ₽
14:40
от 450 ₽
16:40
от 450 ₽
16:50
от 400 ₽
18:20
от 800 ₽
20:20
от 450 ₽
Арена
г. Барнаул, Павловский тракт, 188, ТРЦ «Арена»
2D
12:40
от 380 ₽
14:30
от 1000 ₽
15:40
от 400 ₽
17:40
от 450 ₽
18:50
от 1000 ₽
19:55
от 450 ₽
21:55
от 450 ₽
Галактика
г. Барнаул, просп. Строителей, 117, ТРЦ «Galaxy» («Галактика»)
2D
12:50
от 380 ₽
14:50
от 400 ₽
16:50
от 420 ₽
17:55
от 450 ₽
18:50
от 450 ₽
20:50
от 450 ₽
22:50
от 420 ₽
Европа
г. Барнаул, Павловский тракт, 251в, ТРЦ «Европа», 2 этаж
2D
19:05
от 440 ₽
21:05
от 430 ₽
Мир
г. Барнаул, пл. Победы, 1
2D
17:15
от 380 ₽
19:15
от 380 ₽
20:55
от 380 ₽
Огни
г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 219б, ТРЦ «Огни»
2D
12:10
от 380 ₽
14:10
от 400 ₽
16:10
от 420 ₽
19:35
от 440 ₽
21:35
от 430 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Обожаю Шерлока и потому рекомендую эти 3 детективных сериала с интересным сюжетом — если пропустили, то зря
Соскучились по Хабенскому после «Метода»? Посмотрите его в совсем другой роли без маньяков, но с Пересильд и Исаковой
Новый «Аватар» от Pixar и 98% «свежести» на Rotten Tomatoes: почему мульт «Прыгуны» уже сравнивают с фильмом Кэмерона
Смерть 10-летней актрисы из «Все псы попадают в рай» была настолько жуткой, что ее партнер рыдал взахлеб
Лишь 2/10 россиян проходят тест по «Берегись автомобиля» на 7/7 — на сколько ответите вы?
«Ушат помоев на свою страну»: зрители не пожалели эти 5 отечественных картин о войне – угадаете каждую по плохому отзыву? (тест)
СССР, Ленин, расчлененка – Тилль Линдеманн сыграл в российском детективе со звездой «Холопа»: «На уровне “Бойцовского клуба”»
Михалков отказался от проката в США, но не «испоганил» шедевр с Меньшиковым: культурно послал Костнера с его критикой
Ларису Ивановну и сложный тест по «Мимино» хочу: Кикабидзе бы поднял за него тост, так хорош!
«Сезон отстой, а последние серии тухляк»: НТВ поспешил с «Первым отделом 5», но людей не насмешил
«Зацепил с первой минуты»: новый российский детектив на ИВИ почти догнал «Первый отдел» – позади даже «Лепила» с Панфиловым
