Киноафиша Фильмы Гуантанамера Расписание сеансов Гуантанамера, 2025 в Барнауле 4 марта 2026

Расписание сеансов Гуантанамера, 4 марта 2026 в Барнауле

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Гуантанамера»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
FORMULA г. Барнаул, ул. Балтийская, 16, ТРЦ «Праздничный»
2D
20:50 от 450 ₽
Pioneer Cinema г. Барнаул, просп. Ленина, 102в, ТРЦ «Пионер», 4 этаж
2D
17:40 от 450 ₽ 22:30 от 420 ₽
Арена г. Барнаул, Павловский тракт, 188, ТРЦ «Арена»
2D
14:45 от 1000 ₽ 21:20 от 450 ₽
Галактика г. Барнаул, просп. Строителей, 117, ТРЦ «Galaxy» («Галактика»)
2D
15:15 от 400 ₽ 21:45 от 450 ₽
Огни г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 219б, ТРЦ «Огни»
2D
21:40 от 430 ₽
