Фильмы
Гуантанамера
Расписание сеансов Гуантанамера, 2025 в Барнауле
3 марта 2026
Расписание сеансов Гуантанамера, 3 марта 2026 в Барнауле
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
FORMULA
г. Барнаул, ул. Балтийская, 16, ТРЦ «Праздничный»
2D
20:50
от 450 ₽
Pioneer Cinema
г. Барнаул, просп. Ленина, 102в, ТРЦ «Пионер», 4 этаж
2D
17:40
от 450 ₽
22:30
от 420 ₽
