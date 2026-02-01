Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Гуантанамера Расписание сеансов Гуантанамера, 2025 в Барнауле 3 марта 2026

Расписание сеансов Гуантанамера, 3 марта 2026 в Барнауле

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 27 сб 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Гуантанамера»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
FORMULA г. Барнаул, ул. Балтийская, 16, ТРЦ «Праздничный»
2D
20:50 от 450 ₽
Pioneer Cinema г. Барнаул, просп. Ленина, 102в, ТРЦ «Пионер», 4 этаж
2D
17:40 от 450 ₽ 22:30 от 420 ₽
