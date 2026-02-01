Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Аватар: Пламя и пепел Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Барнауле

Арена г. Барнаул, Павловский тракт, 188, ТРЦ «Арена»
2D
19:30 от 500 ₽
Галактика г. Барнаул, просп. Строителей, 117, ТРЦ «Galaxy» («Галактика»)
2D
20:45 от 500 ₽
Европа г. Барнаул, Павловский тракт, 251в, ТРЦ «Европа», 2 этаж
2D
20:30 от 500 ₽
Мир г. Барнаул, пл. Победы, 1
2D
18:40 от 450 ₽
Огни г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 219б, ТРЦ «Огни»
2D
18:10 от 500 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
