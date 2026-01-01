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Скоро в прокате «Закулисье реальности»
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Pioneer Cinema
г. Барнаул, просп. Ленина, 102в, ТРЦ «Пионер», 4 этаж
Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
2D
10:00
от 350 ₽
12:10
от 380 ₽
13:45
от 380 ₽
18:30
от 450 ₽
Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
2D
14:50
от 800 ₽
15:20
от 450 ₽
16:50
от 450 ₽
19:00
от 450 ₽
19:50
от 800 ₽
21:40
от 450 ₽
22:30
от 420 ₽
Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
2D
17:30
от 800 ₽
19:30
от 450 ₽
20:15
от 450 ₽
21:50
от 450 ₽
22:30
от 800 ₽
Еще 13 фильмов
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Богатыри
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Момо
Отзывы
2025, Германия, семейный, фэнтези
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