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Скоро в прокате «Закулисье реальности» 1
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Премьер зал: расписание сеансов и цены в Барнауле

Барнаул
Pioneer Cinema г. Барнаул, просп. Ленина, 102в, ТРЦ «Пионер», 4 этаж
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
10:00 от 350 ₽ 12:10 от 380 ₽ 13:45 от 380 ₽ 18:30 от 450 ₽
Майкл
Майкл биография, драма, музыка, исторический 2026, США
2D
14:50 от 800 ₽ 15:20 от 450 ₽ 16:50 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽ 19:50 от 800 ₽ 21:40 от 450 ₽ 22:30 от 420 ₽
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
2D
17:30 от 800 ₽ 19:30 от 450 ₽ 20:15 от 450 ₽ 21:50 от 450 ₽ 22:30 от 800 ₽
Еще 13 фильмов
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Богатыри
Богатыри
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Момо
Момо
2025, Германия, семейный, фэнтези
Что делать, если при повороте направо автобусная полоса: инспекторы ГАИ признают только один выход
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Стереть память, посмотреть заново, повторить: 3 нишевых российских сериала, которые не стыдно советовать всем друзьям и родным
Садись, два! А тест – один: вспомните 6 советских фильмов по кадру с учителем? (кто младше 30-е – завалятся уже на 1-м вопросе)
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