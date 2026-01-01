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Скоро в прокате «Закулисье реальности» 1
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Сеть Премьер зал на карте в городе Барнаул

Барнаул
Pioneer Cinema
просп. Ленина, 102в, ТРЦ «Пионер», 4 этаж
г. Барнаул, просп. Ленина, 102в, ТРЦ «Пионер», 4 этаж
+7 (3852) 28-52-77 (касса)
Матрица
ул. Юрина, 275Б, корпус 2, РЦ «Эдельвейс»
г. Барнаул, ул. Юрина, 275Б, корпус 2, РЦ «Эдельвейс»
+7 (3852) 20-24-28 (бронирование)
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Богатыри
Богатыри
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Момо
Момо
2025, Германия, семейный, фэнтези
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