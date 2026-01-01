Оповещения от Киноафиши
Арена г. Барнаул, Павловский тракт, 188, ТРЦ «Арена»
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
11:55 от 350 ₽ 14:10 от 400 ₽ 16:25 от 420 ₽ 18:40 от 450 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
12:35 от 380 ₽ 13:45 от 380 ₽ 16:20 от 420 ₽ 17:30 от 450 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
12:45 от 380 ₽ 15:50 от 400 ₽ 16:45 от 420 ₽ 19:55 от 450 ₽
Еще 14 фильмов
Огни г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 219б, ТРЦ «Огни»
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
2D
12:15 от 380 ₽ 14:10 от 400 ₽ 16:05 от 420 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
12:20 от 380 ₽ 14:35 от 400 ₽ 16:50 от 420 ₽ 19:05 от 440 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
12:50 от 380 ₽ 16:45 от 420 ₽ 19:35 от 440 ₽
Еще 10 фильмов
Европа г. Барнаул, Павловский тракт, 251в, ТРЦ «Европа», 2 этаж
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
12:15 от 380 ₽ 15:00 от 400 ₽ 17:45 от 440 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
12:30 от 380 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
14:15 от 400 ₽ 18:40 от 440 ₽
Еще 3 фильма
Мир г. Барнаул, пл. Победы, 1
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
12:40 от 300 ₽ 16:30 от 350 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
13:00 от 320 ₽ 16:00 от 350 ₽ 18:35 от 380 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
14:45 от 350 ₽
Еще 5 фильмов
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
