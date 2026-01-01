Оповещения от Киноафиши
Арена
г. Барнаул, Павловский тракт, 188, ТРЦ «Арена»
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
11:55
от 350 ₽
14:10
от 400 ₽
16:25
от 420 ₽
18:40
от 450 ₽
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
12:35
от 380 ₽
13:45
от 380 ₽
16:20
от 420 ₽
17:30
от 450 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
12:45
от 380 ₽
15:50
от 400 ₽
16:45
от 420 ₽
19:55
от 450 ₽
Огни
г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 219б, ТРЦ «Огни»
GOAT: Мечтай по крупному
приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
2026, США
2D
12:15
от 380 ₽
14:10
от 400 ₽
16:05
от 420 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
12:20
от 380 ₽
14:35
от 400 ₽
16:50
от 420 ₽
19:05
от 440 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
12:50
от 380 ₽
16:45
от 420 ₽
19:35
от 440 ₽
Европа
г. Барнаул, Павловский тракт, 251в, ТРЦ «Европа», 2 этаж
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
12:15
от 380 ₽
15:00
от 400 ₽
17:45
от 440 ₽
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
12:30
от 380 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
14:15
от 400 ₽
18:40
от 440 ₽
Мир
г. Барнаул, пл. Победы, 1
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
12:40
от 300 ₽
16:30
от 350 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
13:00
от 320 ₽
16:00
от 350 ₽
18:35
от 380 ₽
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
14:45
от 350 ₽
«Метафора нашей жизни»: иностранцы нашли в названии советского хита «Берегись автомобиля» скрытый смысл
