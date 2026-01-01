Оповещения от Киноафиши
Сеть Киномир на карте в городе Барнаул

Барнаул
Арена
Павловский тракт, 188, ТРЦ «Арена»
г. Барнаул, Павловский тракт, 188, ТРЦ «Арена»
+7 (3852) 22-32-42 (автоинформатор)
Европа
Павловский тракт, 251в, ТРЦ «Европа», 2 этаж
г. Барнаул, Павловский тракт, 251в, ТРЦ «Европа», 2 этаж
8 (38-52) 22-32-42
Мир
пл. Победы, 1
г. Барнаул, пл. Победы, 1
+7 (3852) 22-32-42 (автоинформатор)
Огни
ул. Антона Петрова, 219б, ТРЦ «Огни»
г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 219б, ТРЦ «Огни»
+7 (3852) 22-32-42 (автоинформатор)
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
