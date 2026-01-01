Оповещения от Киноафиши
Кинотеатры
Кинотеатры
Киномир
Киномир
На карте
Сеть Киномир на карте в городе Барнаул
Барнаул
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
Сети
О сети
Кинотеатры
Карта
Расписание
Скидки и акции
Арена
Павловский тракт, 188, ТРЦ «Арена»
г. Барнаул, Павловский тракт, 188, ТРЦ «Арена»
+7 (3852) 22-32-42 (автоинформатор)
Европа
Павловский тракт, 251в, ТРЦ «Европа», 2 этаж
г. Барнаул, Павловский тракт, 251в, ТРЦ «Европа», 2 этаж
8 (38-52) 22-32-42
Мир
пл. Победы, 1
г. Барнаул, пл. Победы, 1
+7 (3852) 22-32-42 (автоинформатор)
Огни
ул. Антона Петрова, 219б, ТРЦ «Огни»
г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 219б, ТРЦ «Огни»
+7 (3852) 22-32-42 (автоинформатор)
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
«Даже "Тайны следствия" не такие интересные стали, как "Первый отдел"»: зрители обсуждают Брагина и Шибанова, но вспоминают Семенова
Неужели это новый максимум? Пара Брагин–Шибанов снова вывела «Первый отдел» в лидеры эфира — Mediascop врать не будет
В Турции такого не было: 2-й сезон «Постучись в мою дверь в Москве» оскандалился еще до начала
Драка с дикарями, вырезанное сердце: «Бриллиантовая рука» в версии Зака Снайдера превратилась в супергеройский боевик (фото)
Шерлок, Локи и Люпин: над этим «пропагандистским» фильмом о войне рыдают даже россияне (и стыдятся своих слез)
Шибанов из «Первого отдела» + Фома из «Невского» = крутой детектив с оценкой 7.8: включайте, если упустили
1,5+ млрд в прокате собрала «Сказка о царе Салтане»: а вот какой бюджет был у фильма – на одни костюмы ушло около 150 млн
«Плохо абсолютно все»: французы посмотрели «Три мушкетера» и камня на камне не оставили от народной классики
Рязанов и Раневская считали эту актрису самой талантливой в СССР: россияне ее прозвали «нудной, скучной и неинтересной»
Забытый сериал с Безруковым вышел раньше хита Netflix, но потерялся за «Братом 2»: «Мог стать российским “Черным зеркалом”»
Вместе с «Первым отделом» на НТВ вернулся забытый хит: мини-сериал с рейтингом 7.9 — повод не выключать телевизор до поздней ночи
