Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Холоп 3»
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О кинотеатре
Расписание
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Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3852) 59 15 92
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Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3852) 59 15 92
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Кощей. Тайна живой воды
анимация
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3852) 59 15 92
Позвонить
Шевели перьями
приключения, анимация, семейный
2025, Польша
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3852) 59 15 92
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Космическая Машка
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3852) 59 15 92
Позвонить
Грязные деньги
боевик, триллер
2025, Великобритания / США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3852) 59 15 92
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Пропасть
триллер
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3852) 59 15 92
Позвонить
Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3852) 59 15 92
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Не одна дома 3. Выпускной
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3852) 59 15 92
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Дьявол носит Prada 2
комедия, драма
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3852) 59 15 92
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Богатыри
семейный, фэнтези, комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3852) 59 15 92
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Момо
семейный, фэнтези
2025, Германия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3852) 59 15 92
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Кинотеатры рядом
1.8
км
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пл. Победы, 1
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просп. Строителей, 117, ТРЦ «Galaxy» («Галактика»)
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просп. Ленина, 102в, ТРЦ «Пионер», 4 этаж
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5.9
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ул. Антона Петрова, 219б, ТРЦ «Огни»
5
6.2
км
FORMULA
ул. Балтийская, 16, ТРЦ «Праздничный»
5
6.4
км
Европа
Павловский тракт, 251в, ТРЦ «Европа», 2 этаж
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Богатыри
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Момо
Отзывы
2025, Германия, семейный, фэнтези
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