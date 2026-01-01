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Скоро в прокате «Момо»
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Кинотеатры рядом
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пл. Победы, 1
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просп. Строителей, 117, ТРЦ «Galaxy» («Галактика»)
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3.1
км
Pioneer Cinema
просп. Ленина, 102в, ТРЦ «Пионер», 4 этаж
5
5.9
км
Огни
ул. Антона Петрова, 219б, ТРЦ «Огни»
5
6.2
км
FORMULA
ул. Балтийская, 16, ТРЦ «Праздничный»
5
6.4
км
Европа
Павловский тракт, 251в, ТРЦ «Европа», 2 этаж
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Майкл
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2026, США, ужасы, фантастика
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2025, Польша, приключения, анимация, семейный
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2026, США, комедия, драма
Богатыри
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2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
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