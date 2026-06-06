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Расписание сеансов кинотеатра «FORMULA»

Сегодня 6 Завтра 7 пн 8 вт 9 ср 10
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
2D
17:50 от 450 ₽ 19:40 от 450 ₽
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2 комедия, драма 2026, США
2D
20:30 от 450 ₽
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды анимация 2026, Россия
2D
10:05 от 350 ₽ 11:30 от 380 ₽ 13:20 от 450 ₽ 14:50 от 450 ₽ 16:20 от 450 ₽
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Лео и Тиг. Дорога на Байкал анимация 2026, Россия
2D
14:40 от 450 ₽
Майкл
Майкл биография, драма, музыка, исторический 2026, США
2D
14:25 от 450 ₽ 16:00 от 450 ₽ 18:15 от 450 ₽ 20:30 от 450 ₽
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной комедия 2026, Россия
2D
12:25 от 420 ₽ 16:45 от 450 ₽
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения анимация, комедия, фэнтези 2026, Китай
2D
10:15 от 350 ₽
Пропасть
Пропасть триллер 2026, Россия
2D
18:50 от 450 ₽ 21:30 от 450 ₽
Шевели перьями
Шевели перьями приключения, анимация, семейный 2025, Польша
2D
10:00 от 350 ₽ 11:40 от 380 ₽ 13:00 от 450 ₽
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Богатыри
Богатыри
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Момо
Момо
2025, Германия, семейный, фэнтези
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