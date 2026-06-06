Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «День разоблачения»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Барнаул, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Барнаула
Кинотеатры
FORMULA
Расписание сеансов кинотеатра «FORMULA»
Расписание сеансов кинотеатра «FORMULA»
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Торговый центр
Сегодня
6
Завтра
7
пн
8
вт
9
ср
10
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Фильм
Как купить билет?
Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Грязные деньги
боевик, триллер
2025, Великобритания / США
2D
17:50
от 450 ₽
19:40
от 450 ₽
Дьявол носит Prada 2
комедия, драма
2026, США
2D
20:30
от 450 ₽
Кощей. Тайна живой воды
анимация
2026, Россия
2D
10:05
от 350 ₽
11:30
от 380 ₽
13:20
от 450 ₽
14:50
от 450 ₽
16:20
от 450 ₽
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
анимация
2026, Россия
2D
14:40
от 450 ₽
Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
2D
14:25
от 450 ₽
16:00
от 450 ₽
18:15
от 450 ₽
20:30
от 450 ₽
Не одна дома 3. Выпускной
комедия
2026, Россия
2D
12:25
от 420 ₽
16:45
от 450 ₽
Побег из волшебного измерения
анимация, комедия, фэнтези
2026, Китай
2D
10:15
от 350 ₽
Пропасть
триллер
2026, Россия
2D
18:50
от 450 ₽
21:30
от 450 ₽
Шевели перьями
приключения, анимация, семейный
2025, Польша
2D
10:00
от 350 ₽
11:40
от 380 ₽
13:00
от 450 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Богатыри
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Момо
Отзывы
2025, Германия, семейный, фэнтези
Зачем нужно солить воду в унитазе: запомните на всю жизнь и расскажите родным
О шашлыке теперь и не вспоминаю: готовлю мясо так — сочно и вкусно, хоть в духовке, хоть на мангале
Теперь понятно, как выбрать самый полезный хлеб: ищите на первом месте в составе этот компонент
«Тест, улица, фонарь, аптека»: ИИ описал и нарисовал финал 5 великих советских фильмов – мы угадали лишь 3/5 (вы справитесь еще хуже)
«Настоящий детектив» скрестили с «Беременна в 16»: роскошный детектив HBO прошел мимо вас из-за глупого названия
ИИ добрался до советской классики: угадаете 6 фильмов СССР по нарисованным портретам героинь?
«Интерстеллар» хорош во всем — и только одна деталь чистой воды вымысел: физики морщатся, когда видят эту сцену
Считаете себя гуру турдизи и засмотрели «Великолепный век» до дыр? Проверьте, насколько хорошо вы знаете Хюррем (тест)
Не до конца сломали мозг «Закулисьем реальности»? Эти 5 ужастиков добьют окончательно – после №1 читал разборы до утра
Этот сериал настолько хорош, что на западе назвали второй «Игрой престолов» от Netflix: в нем даже есть Сэм Тарли и крутая загадка
Без Ганнибала, но с русским Уиллом Грэмом от Жандарова: на «России 1» стартовал «Загляни ему в голову»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667