Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Властелины Вселенной»
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Кинотеатры рядом
750
метров
Европа
Павловский тракт, 251в, ТРЦ «Европа», 2 этаж
5
2.8
км
Огни
ул. Антона Петрова, 219б, ТРЦ «Огни»
5
3.4
км
Арена
Павловский тракт, 188, ТРЦ «Арена»
5
4.4
км
Галактика
просп. Строителей, 117, ТРЦ «Galaxy» («Галактика»)
5
5.5
км
Мир
пл. Победы, 1
5
6.1
км
Pioneer Cinema
просп. Ленина, 102в, ТРЦ «Пионер», 4 этаж
5
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2025, Польша, приключения, анимация, семейный
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2025, Великобритания / США, боевик, триллер
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2026, США, комедия, драма
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2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
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