ТРЦ «Праздничный» – это современный четырехуровневый торгово-развлекательный центр в Барнауле с множеством магазинов, детскими развлекательными площадками и мультиплексом. ТРЦ «Праздничный» расположен в центре густонаселенного «спального» района Барнаула на пересечении улицы Балтийской и улицы Лазурной - магистралей районного значения.



На территории торгового центра «Праздничный» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (Дефиле, Бубль Гум, ЕМАЕ, Пеплос, Bellissima, Ла Мари, Planeta Jeans, Defreeze, Milady, Katerina, Florange, Pappilon Shoes, Модный шаг, Флоренция, Fashion Look, Барышня, Ваш стиль, Endea, Ichi, Fransa, Наша обувь, Pinocchio, CityMan и др.)

К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды, магазины товаров для дома, магазин подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров, магазины парфюмерии и косметики («Парфюм Вояж», «Магнит Косметик», Vipera Сosmetics, «Алтайская косметика» и др.), ювелирные салоны («Золотой» и др.), магазин часов, туристическое агентство PEGAS Touristik, салон оптики, цветочный магазин, салоны сотовой связи и мобильной техники («МТС» и др.), мастерская по ремонту обуви, часов и мобильной техники, центр фотоуслуг, ателье, банкоматы («Сбербанк» и др.), аптеки, платежные терминалы, салон красоты, магазин спортивного питания SportPit и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Праздничный» функционируют современный многозальный кинотеатр «Формула», продовольственный супермаркет «Магнит», супермаркет товаров для детей «Бубль Гум», супермаркеты бытовой техники электроники («М.Видео» и др.), супермаркет спортивных товаров «Спортмастер», детская комната, батутный центр «Пружина», лазертаг «Боец» и фитнесс-центр «Вита-спорт»ю

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится ресторанный дворик, где расположено несколько кафе и ресторанов («ШашлыкоFF», Manhattan, «Осетинские пироги», восточные сладости Orexxi22, «MapCo», кофейня-кондитерская «Your Pie»).



Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Праздничный» есть бесплатная автомобильная парковка на 300 машиномест.



Адрес:

Алтайский Край, г. Барнаул, ул. Балтийская, 16



Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Праздничный» можно следующим образом:



1. На любом общественном транспорте, идущем по Балтийской улице до остановки «Лазурная улица»



• на маршрутках № 18, 51

• на автобусах № 75, 80

• на троллейбусе № 7





Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Праздничный»: 09.00 – 23.00;