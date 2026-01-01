Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Барнаул, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Барнаула
Кинотеатры
Pioneer Cinema
Расписание сеансов кинотеатра «Pioneer Cinema»
Расписание сеансов кинотеатра «Pioneer Cinema»
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Скидки и акции
Торговый центр
Завтра
27
сб
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Фильм
Как купить билет?
Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Астрал. Амулет зла
ужасы, триллер
2025, Австралия
2D
22:20
от 400 ₽
Гигант
драма, спорт
2025, США
2D
22:10
от 420 ₽
Горничная
триллер
2025, США
2D
19:00
от 450 ₽
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
2D
17:40
от 450 ₽
22:30
от 420 ₽
Два, три, призрак, приди!
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
2D
20:20
от 450 ₽
Дополнительное время
спорт, приключения, семейный
2026, Россия
2D
12:30
от 380 ₽
13:40
от 380 ₽
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
10:20
от 350 ₽
10:50
от 800 ₽
14:25
от 400 ₽
17:00
от 450 ₽
20:40
от 800 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
17:45
от 450 ₽
20:10
от 450 ₽
22:00
от 800 ₽
22:30
от 420 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
10:00
от 350 ₽
10:30
от 800 ₽
12:40
от 800 ₽
14:30
от 450 ₽
Кто-то должен умереть
триллер
2025, Россия
2D
18:30
от 450 ₽
Кутюр
драма, мелодрама
2025, США
2D
17:30
от 800 ₽
20:00
от 450 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
12:10
от 380 ₽
12:50
от 800 ₽
14:35
от 450 ₽
15:20
от 450 ₽
Мангул
триллер, драма
2025, Россия
2D
12:40
от 400 ₽
Мой дед
приключения, семейный
2025, Россия
2D
12:20
от 380 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
10:40
от 350 ₽
11:25
от 350 ₽
13:00
от 380 ₽
15:10
от 800 ₽
Спасти бессмертного
военный, фантастика, боевик, драма, исторический
2026, Россия
2D
14:40
от 450 ₽
Убежище
боевик, триллер
2026, США
2D
16:45
от 450 ₽
Уволить Жору
комедия, приключения
2026, Россия
2D
15:40
от 450 ₽
Фантом убийцы
боевик, драма, исторический
2025, Китай
2D
21:40
от 450 ₽
Чебурашка 2
семейный, комедия
2026, Россия
2D
10:10
от 350 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
10:30
от 350 ₽
14:50
от 800 ₽
16:20
от 400 ₽
19:40
от 800 ₽
22:30
от 800 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
«Грозовой перевал» и «Наследники» кусают локти: этот мультик стал сенсацией за границей – собрал в прокате столько, сколько другим не снилось
Шибанов нищий, а сын Брагина алкоголик: в новом сезоне «Первого отдела» любимых героев не узнать
У Хюррем было 5 детей от Сулеймана: заметили ли вы, кто меньше всего любил свою мать?
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
А вы знали, что Буян из «Сказки о царе Салтане» – не просто волшебный остров? У него «двойная» жизнь
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667