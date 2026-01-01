Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Pioneer Cinema»

Расписание сеансов кинотеатра «Pioneer Cinema»

Завтра 27 сб 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
22:20 от 400 ₽
Гигант
Гигант драма, спорт 2025, США
2D
22:10 от 420 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
19:00 от 450 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
17:40 от 450 ₽ 22:30 от 420 ₽
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
2D
20:20 от 450 ₽
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
2D
12:30 от 380 ₽ 13:40 от 380 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
10:20 от 350 ₽ 10:50 от 800 ₽ 14:25 от 400 ₽ 17:00 от 450 ₽ 20:40 от 800 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
17:45 от 450 ₽ 20:10 от 450 ₽ 22:00 от 800 ₽ 22:30 от 420 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
10:00 от 350 ₽ 10:30 от 800 ₽ 12:40 от 800 ₽ 14:30 от 450 ₽
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть триллер 2025, Россия
2D
18:30 от 450 ₽
Кутюр
Кутюр драма, мелодрама 2025, США
2D
17:30 от 800 ₽ 20:00 от 450 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
12:10 от 380 ₽ 12:50 от 800 ₽ 14:35 от 450 ₽ 15:20 от 450 ₽
Мангул
Мангул триллер, драма 2025, Россия
2D
12:40 от 400 ₽
Мой дед
Мой дед приключения, семейный 2025, Россия
2D
12:20 от 380 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
10:40 от 350 ₽ 11:25 от 350 ₽ 13:00 от 380 ₽ 15:10 от 800 ₽
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного военный, фантастика, боевик, драма, исторический 2026, Россия
2D
14:40 от 450 ₽
Убежище
Убежище боевик, триллер 2026, США
2D
16:45 от 450 ₽
Уволить Жору
Уволить Жору комедия, приключения 2026, Россия
2D
15:40 от 450 ₽
Фантом убийцы
Фантом убийцы боевик, драма, исторический 2025, Китай
2D
21:40 от 450 ₽
Чебурашка 2
Чебурашка 2 семейный, комедия 2026, Россия
2D
10:10 от 350 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
10:30 от 350 ₽ 14:50 от 800 ₽ 16:20 от 400 ₽ 19:40 от 800 ₽ 22:30 от 800 ₽
