ТРЦ «Пионер» - это крупный шестиуровневый культурно-досуговый центр для всей семьи, который удобно расположен в центральной части Барнаула, на одной из основных транспортных магистралей города - проспекте Ленина.

На территории торгово-развлекательного центра «Пионер» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (Tom Farr, MILAVITSA, Kari, Sela, H&M, Zolla, Crockid, Triumph, Incity, «Престиж», Rieker, Ralf-Ringer, Respect, Stefano, Siberina и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas и др.), магазин сувениров и подарков, популярные маркеты детских товаров («Бубль Гум» и др.), магазины товаров для дома («Уютерра» и др.), книжный магазин, магазины парфюмерии и косметики («Рив Гош» и др.), ювелирные салоны ( «585/Золотой», Pandora и др.), магазины часов (X-time и др.), театрально-концертная касса, центр фотоуслуг, салоны сотовой связи и мобильной техники («Евросеть», «МТС», «Связной» и др.), зоомагазин, платежные терминалы, парикмахерская, банкоматы («Сбербанк» и др.), мастерская по ремонту обуви, мастерская по изготовлению ключей, мастерская-ателье по ремонту одежды, аптека, туристическое агентство, цветочный салон, студия маникюра, салон оптики и много другое.

Кроме того, в ТРЦ «Пионер» функционируют продовольственный гипермаркет «Лента», супермаркеты бытовой техники и электроники («Эльдорадо» и др.), маркет федеральной розничной сети офф-прайс магазинов Familia, супермаркет детских товаров «Детский мир», уникальный многозальный кинотеатр Pioneer Cinema с развлекательным парком Pioneer Park, аттракцион «5D Кинотеатр» и детская развлекательная площадка.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится «Ресторанный дворик», где расположено множество кафе и ресторанов быстрого питания (Burger King, KFC, Subway, BurgerCLUB, Sbarro, «Сковородовна», кафе и рестораны «Кинза и мята», «Аромат востока», «Маленькая Япония» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Пионер» работают наземная автомобильная парковка на 420 машиномест, крытый паркинг на 230 машиномест и подземная парковка на 350 мест.

Адрес:

г. Барнаул, пр. Ленина, д. 102в

Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Пионер» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем по проспекту Ленина до остановки «Новый рынок»

на автобусах № 1, 10, 24, 25, 35, 53

на маршрутных такси № 76, 144, 29, 41, 6

на трамваях № 1, 4, 7

на троллейбусах № 1, 7

2. На любом общественном транспорте, идущем по улице Матросова и Меланжевой улице до остановки «Новый рынок»

на автобусе № 53

на маршрутном такси № 6

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Пионер»: 10.00 – 22.00;

Супермаркет «Лента»: 08.00 – 00.00;

Кинотеатр «Пионер» (Pioneer Cinema) и развлекательный парк Pioneer Park: 10.00 – 00.00.